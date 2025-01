Sprawdzasz wiadomości i wpadasz w sidła oszustów. Zastawili sprytną pułapkę na Facebooku

Tym razem na portal trafić można było przez przypadek. Wystarczył odruch – ruch myszką w kierunku ikonek z wiadomościami. Chwila nieuwagi, błyskawiczne działanie i jest się na stronie. Można liczyć na to, że większość zorientuje się, że jest coś nie tak. Dla niektórych będzie to jednak spadająca z nieba okazja. Nagle zobaczyli, że mogą łatwo zarobić. Pal licho rozmowy, jest biznes do zrobienia.