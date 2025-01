Kupowali telefony, ale ich nie dostawali. Policja mówi, czego trzeba unikać podczas zakupów

Oszuści wysyłają do ludzi przesyłki za pobraniem. Niektórzy odruchowo przyjmują i opłacają zamówienie myśląc, że domownik bądź współpracownik coś zamówił. Tymczasem to bezwartościowa rzecz, służąca do wyłudzenia pieniędzy od nieświadomych zagrożenia osób.