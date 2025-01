To już pewne. Premiera Samsunga Galaxy A56 jest za rogiem

Fotografie potwierdzają, że Samsung w nadchodzącym smartfonie zastosuje jednocześnie stare i nowe wzornictwo wyspy na aparaty. W poprzednich generacjach obiektywy wystawały z obudowy, a w nowym A56 widzimy wyspę jako jeden moduł. Zmiana nie jest duża, natomiast to w pewnym sensie nawiązanie do dawnych czasów – panel tylny w wydanym 6 lat temu Galaxy A50 wyglądał bardzo podobnie. Przód smartfona nie powinien mocno różnić się od frontu Galaxy A55 – to w dalszym ciągu płaska tafla szkła z pojedynczym aparatem.