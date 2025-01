Nie będziesz musiał kupować flagowca. Samsung Galaxy A56 będzie hitem

Poza tym A56 ma zachować sprawdzony design z ekranem AMOLED 120 Hz, aluminiową ramką i szklanym tyłem. Aparat główny pozostanie prawdopodobnie 50 MP, uzupełniony obiektywem ultraszerokokątnym 12 MP i makro 5 MP. Niestety, pojawiły się informacje plotki o obniżeniu rozdzielczości aparatu do selfie do 12 MP, co byłoby krokiem wstecz w porównaniu do 32 MP w A55. Chociaż, megapiksele to nie wszystko.