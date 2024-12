Przeciek sugeruje zupełnie nową funkcję w Samsungu Galaxy S25. Chodzi o ratowanie życia

Bloger AssembleDebug przekazał na łamach serwisu Android Authority o wycieku "kilku plików Galaxy S25 Ultra". Bloger nie sprecyzował, jakie konkretnie są to konkretnie pliki. AssembleDebug poddał je analizie, podczas której odnalazł fragmenty kodu programistycznego sugerujące, że Samsung wprowadzi do Galaxy S25 (lub przynajmniej do modelu Ultra) wykrywanie wypadków.