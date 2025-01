Galaxy S24 z One UI 7 zachwyci tym jednym szczegółem. Filmik pokazuje, jak Samsung dopieścił aktualizację

W styczniu fani koreańskiego koncernu mogą liczyć na dwa duże wydarzenia. Pierwszym z nich jest oczywiście Galaxy Unpacked, podczas którego zadebiutuje seria smartfonów Galaxy S25. Drugim z kolei jest udostępnienie większości najnowszych smartfonów Samsunga aktualizacji do Androida 15, a wraz z nią aktualizacji nakładki One UI do wersji 7.0.