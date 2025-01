Samsung z niespodzianką na nowy rok. Otrzyma naprawdę dużą aktualizację

Good Lock to prawdopodobnie najważniejsza aplikacja, o jakiej powinni wiedzieć posiadacze smartfonów Samsung Galaxy. Aplikacja została stworzona przez koreański koncern w celu umożliwienia użytkownikom modyfikacji nakładki One UI bez konieczności rootowania smartfona. A modyfikacje te mogą być zarówno wizualne, jak i mogą pozwolić na dostosowanie systemu do swoich potrzeb, czy wręcz poprawić irytujące aspekty nakładki One UI.



O większości z możliwości Good Lock oraz dostępnych modułach pisaliśmy przy okazji premiery aplikacji w Polsce i prawdopodobnie będziemy musieli zaktualizować artykuł. Bowiem Samsung szykuje jedną z największych aktualizacji aplikacji od czasu jej premiery.