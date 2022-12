Długo wyczekiwana aplikacja Samsunga trafia do Polski. Co potrafi Good Lock?

Ze wszystkich modułów, Home Up pozwala na najwięcej możliwości "upiększenia One UI. Dzięki Home Up zwiększysz ilość ikon na ekranie głównym i aplikacji ponad maksymalną wartość w One UI, niekończące się przewijanie ekranu głównego czy zmianę wyglądu folderów. Ponadto z Home Up zmienisz wygląd ekranu ostatnio używanych aplikacji.