Apel w sprawie zakazu reklam w kosmosie. Nocne niebo zagrożone komercją

Wydaje się, że reklamy towarzyszą nam wszędzie – na ekranach smartfonów, w telewizji i na ulicach miast. Do tego już się przyzwyczailiśmy i to w takim stopniu, ze większość z nas już ich nie zauważa. Nic dziwnego, że agencje marketingowe szukają cały czas nowych sposobów, by przykuć naszą uwagę. Pojawił się więc pomysł umieszczania reklam na orbicie okołoziemskiej, w taki sposób, by były widoczne z powierzchni Ziemi. Jednak budzi on spore kontrowersje.