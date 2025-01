Grudniowa Chłodna Noc - zdjęcie z Polski wpadło w oko NASA

Astronomy Picture of the Day (APOD) to projekt prowadzony przez NASA, którego celem jest codzienne prezentowanie unikalnych i inspirujących zdjęć związanych z astronomią. Każdego dnia na stronie internetowej APOD publikowana jest nowa fotografia ukazująca różnorodne aspekty kosmosu, od malowniczych mgławic i galaktyk po zjawiska zachodzące w naszym Układzie Słonecznym. Do każdego zdjęcia dołączony jest szczegółowy opis, który pomaga zrozumieć prezentowane zjawisko oraz jego znaczenie naukowe.