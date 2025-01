Znaleźli dowód na istnienie paracząstek. To wielki krok w kierunku komputerów kwantowych

Parafermiony to cząstki postulowane jako uogólnienie fermionów, które podlegają bardziej złożonym statystykom wymiany. W przeciwieństwie do fermionów, które po zamianie miejsc zmieniają znak funkcji falowej (antysymetria), parafermiony mogą wprowadzać fazę będącą wielokrotnością ułamka liczby pi. Oznacza to, że ich statystyka jest ułamkowa, co prowadzi do nowych, egzotycznych stanów kwantowych. Parafermiony mogą odgrywać kluczową rolę w opisie układów o frakcyjnym kwantowym efekcie Halla oraz w topologicznych nadprzewodnikach.