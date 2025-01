Strach rządzi światem. Potrzebujemy jego lepszej wersji

W niedawno ponownie wydanej w Polsce powieści „Alteracja” przenosimy się do alternatywnej rzeczywistości. To świat tkwiący „intelektualnie i duchowo w mrokach średniowiecza, odkąd Marcin Luter został w XVI wieku papieżem”. Elektryczność jest czymś złym i niebezpiecznym. W tej świetnej antyutopii – łączącej powieść filozoficzną z sensacją i przygodą - strach przed prądem nie jest głównym wątkiem, a bardziej szansą dla autora książki z 1976 r., by wbić kilka niemałych szpilek w Kościół, pokazując w ten sposób, jak religijna instytucja karmi się lękiem. Mimo tego okazji do wyobrażenia sobie, co by było gdyby ludzkość broniła się przed postępem, nie brakuje.