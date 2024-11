Mieszkańcy skarżą się na problemy z internetem. Winne są dwie osoby

Bywały też sytuacje, kiedy mieszkańcy narzekali na zasięg, ale masztu w swojej okolicy mimo wszystko… nie chcieli. Szczególnie absurdalnie było w Kołobrzegu, gdzie prezydentka najpierw protestowała przeciwko budowie masztów, a później skarżyła się na problemy z dostępem do usług. "To tak jakby zwinąć tory kolejowe i czekać na pociąg" - zauważyła jedna z mieszkanek miasta i to chyba najlepsze podsumowanie całej sytuacji.