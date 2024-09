W Jaworznie narzekali na kłopoty z zasięgiem. Postawiono im maszt, którego teraz nie chcą

Zamiast cieszyć się, że ktoś chce poprawić nasz komfort życia, lepiej narzekać. Jak ta dzielnica ma się rozwijać, skoro są tu ludzie, którym wszystko przeszkadza? To właśnie przez takie osoby nasza dzielnica jest, jaka jest – zapomniana. Z tego, co widzę, najwięcej do powiedzenia mają osoby starsze, a co ze zdaniem młodych? Jeśli chcemy, aby nasza dzielnica się rozwijała, musimy otworzyć się na zmiany i dać szansę na poprawę. Ciągłe narzekanie i opór tylko utrudniają jakiekolwiek postępy i sprawiają, że pozostajemy w stagnacji.