Największa na świecie pompa ciepła już działa. Ogrzeje 25 tys. mieszkań

Uruchomienie gigantycznej pompy ciepła to kolejny dowód na to, że Dania poważnie traktuje walkę ze zmianami klimatu. Esbjerg staje się wzorem do naśladowania dla innych miast, pokazując, że transformacja energetyczna jest możliwa i opłacalna. To krok milowy w kierunku neutralności klimatycznej, którą miasto chce osiągnąć już w 2030 r.