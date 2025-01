Lasy Państwowe postawią las wiatraków w lasach. Będą większe od Pałacu Kultury i Nauki

Lasy Państwowe zakładają, że wiatraki osiągną imponującą wysokość 250 m. Dla porównania Pałac Kultury i Nauki w Warszawie ma „zaledwie” 237 m. Same łopaty wiatraków będą pracować 50 metrów nad wierzchołkami drzew, co zapewni im optymalne warunki do generowania energii.