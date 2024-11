Nowa farma wiatrowa w Polsce od Taurona zasili dwa spore miasta. Las potężnych wiatraków

Spodziewana średnioroczna produkcja energii z instalacji szacowana jest na poziomie ok. 160 GWh. Dzięki temu do atmosfery trafi o ok. 140 tys. ton CO2 mniej, niż gdyby ta sama ilość prądu została wytworzona w konwencjonalnych źródłach wytwórczych. Waga pojedynczej turbiny wiatrowej to ponad 600 t.