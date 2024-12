Mówią, że młodzi pouciekają, a wieś zamieni się w skansen. Z powodu wiatraków

- Nasza miejscowość będzie otoczona wiatrakami aż do granic możliwości. My w tej chwili mieszkamy w otoczeniu farmy Szymankowo. Dla tych, którzy mieszkają dalej, być może ten widok jest zadowalający, zwłaszcza przy zachodzie słońca, ale dla nas odczuwalny jest hałas i to, jak to się przenosi na nasze domostwa – komentuje.