Doprowadzili do referendum, bo nie chcieli fotowoltaiki. Wynik jest miażdżący

Drzierżęga dodał, że społeczność gminy Lubomia dała „znakomity przykład postawy obywatelskiej i otworzyła nowy rozdział w przestrzeni samorządności w naszym kraju”. To dlatego, że głosowanie było pierwszym w Polsce referendum lokalnym „przeprowadzonym na wniosek mieszkańców, co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki”. Jak zauważył większość tego typu wyborów dotyczyło odwołania polityków i „w większości nie osiągały ważności”.