Ci producenci sprzedają najwięcej smartfonów. Zgadniesz, którzy to?

Chociaż firma odnotowała spadek 2 p.p. - z 21-procentowego w 2022 r. do 19 proc. w 2024 r. - to w ujęciu rocznym zwiększyła sprzedaż o 1 proc. Taki wynik tak robi wrażenie, szczególnie że średnio co piąty sprzedany telefon na świecie w ciągu ostatnich trzech latach był Samsungiem.