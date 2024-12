Na jaką linię, wariacie? W aplikacji Żabki kupisz bilety

Co jednak najważniejsze w przypadku tej usługi, za żappsy odblokować można zniżki na bilety. 50 proc. obniżka kosztuje 50 żappsów, a 90 proc. – 100. Samymi zakupami biletów można więc szybko doprowadzić do promocji i raptem kilka przejazdów wystarczy, by następny był znacznie tańszy. Ciekawe, kiedy i przy jakich zakupach (a przecież wielu w Żabkach kupuje często i wiele) bilet miesięczny przestaje się opłacać. Póki co kupon dostępny jest do wykorzystania raz, więc aż takich oszczędności nie będzie, ale jeśli pojawi się regularnie to co nieco w portfelu zostanie.