Bez tego ani rusz. Nie podasz numeru telefonu, nie wejdziesz do sklepu

Regulamin potwierdza, że od 12 lipca będzie trzeba mieć podpięty numer telefonu do konta, aby móc wejść do Żabki Nano. Dotychczas można było wejść do autonomicznego sklepu, skanując aplikację, w której była skonfigurowana Żappka Pay (dodana karta płatnicza do konta użytkownika), ale na koncie nie było potwierdzonego numeru telefonu. Najwyraźniej już teraz powoli pojawiają się zmiany, ponieważ wchodząc do zakładki "Żabka Nano" w Żappce nowy użytkownik zobaczy komunikat: "[…] musisz mieć zweryfikowany numer telefonu […]".