Allegro startuje z nową usługą. Allegro Delivery to prawdziwa rewolucja

Nie boję się powiedzieć, że Allegro Delivery jest dla sprzedających prawdziwą rewolucją. Wymarzona sytuacja to taka, w której klient ma do wyboru wiele opcji dostawy, najlepiej szybkiej i darmowej, a sprzedający zamiast na logistyce skupia się na budowaniu przewagi konkurencyjnej w innych obszarach. Allegro Delivery prowadzi właśnie w tym kierunku. Jako operator logistyczny - niezależnie od tego ile firm dołączy do programu - to Allegro zawsze będzie jedynym partnerem dla sprzedającego, zapewniając jeden regulamin, etykietę nadawczą, spójny cennik oraz jednolite zasady współpracy - to wszystko wpływa na zadowolenie klientów. W planach mamy także wprowadzenie wystandaryzowanych godzin podjazdu kuriera co dodatkowo poprawi efektywność dostaw. W tym momencie sprzedający na Allegro, by oferować darmowe dostawy w Smart, muszą zapewnić klientom minimum 2 metody dostawy kurierskiej i 3 metody dostawy do punktu odbioru. Wymaga to od nich współpracy z kilkoma firmami logistycznymi - czyli różne zasady współpracy, warunki zwrotów, reklamacji, wiele cenników. Chcemy, aby docelowo jedynym warunkiem, jaki musi spełnić sprzedający, który chce oferować oferty z Allegro Smart było nadawanie przesyłek z Allegro Delivery.