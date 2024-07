Żabka startuje z nową usługą. To samo powinny robić miasta – i to za darmo

Dyskusja o nieodrywalnych nakrętkach odciągnęła wielu od najważniejszej kwestii: tego, że od plastiku powinniśmy odchodzić. Nie chodzi wcale o to, aby pocieszać się, że butelki wraz z zakrętkami trafią w większej liczbie do recyklingu. Oczywiście to ważne, tym bardziej w przypadku korków, których wcześniej nie dało się odzyskać lub co gorsza lądowały na plażach czy parkach. Ideałem, do którego powinniśmy jednak dążyć, jest zmniejszenie produkcji plastiku, a nie jego większy recykling. I krok Żabki jest ruchem w dobrą stronę.