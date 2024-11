Nowa usługa w Żabce. Producenci drukarek jeszcze bardziej się wściekną

Nasze rozwiązanie wpływa realnie na ochronę środowiska. Jedna drukarka w centrum handlowym, kompleksie akademików czy w Żabce na osiedlu to dziesiątki/setki drukarek mniej w domach, zaschniętych tonerów i papieru, który nigdy nie znajdzie zastosowanie. Gospodarka współdzielenia to jeden z najprostszych mechanizmów "na już" do redukcji ilości odpadów i elektrośmieci. Przy naszym nasyceniu miast takich jak Warszawa, Wrocław, Łódź praktycznie całe miasta nie potrzebują już drukarek w domu, bo i tak w odległości 2/4 km znajdą nasze rozwiązanie