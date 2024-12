Android 15 wleciał na smartfony Nothing. Oto co się zmienia

Oprócz tego aktualizacja wprowadzono kilka innych mniejszych nowości, takich jak animacje. Są to jednak wyłącznie wizualne zmiany, które nie mają większego wpływu na korzystanie z telefonu. Nothing OS 3.0 wydaje się naprawdę nowoczesnym, przemyślanym i dobrze wyglądającym systemem operacyjnym. Polecam wam go pobrać i zaktualizować swój telefon Nothing. Jeśli macie inny telefon typu Nothing Phone (1), Phone (2a) Plus lub CMF Phone 1, będziecie musieli jeszcze trochę poczekać na uaktualnienie. Firma twierdzi, że nowy system powinien być dostępny dla tych urządzeń jeszcze na początku 2025 r.