Nowy iOS 18.2 dostępny do pobrania. Te nowe funkcje pojawią się w twoim iPhonie

Jeśli jeszcze nie otrzymaliście powiadomienia o aktualizacji, to polecam zajrzeć do ustawień. Przygotujcie się jednak na duże uaktualnienie - w moim przypadku na iPhonie 15 Plus będę musiał pobrać paczkę o wielkości 2,01 GB. Jeśli macie najnowszego iPhone'a 16, to możecie liczyć na największą liczbę zmian.