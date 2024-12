Każdy przycisk na twoim iPhone'ie to Przycisk czynności. Apple ma nowy patent

Wraz z premierą zeszłorocznych iPhone'ów 15 Pro i Pro Max, w smartfonach Apple zadebiutował przycisk czynności - action button. Jest to fizyczny przycisk, który użytkownik może zaprogramować według własnego widzimisię. Action button może służyć do wyciszania telefonu, szybkiego uruchomienia aparatu, uruchomienia Skrótu lub włączenia trybu skupienia. Przycisk jest także nieobcy użytkownikom iPhone'ów 16, bowiem Apple w tegorocznej serii dorzuciło przycisk także do podstawowego iPhone 16 i iPhone 16 Plus.



Jednak w przyszłych iPhone'ach może czekać nas rewolucja i sprawienie, że wszystkie fizyczne przyciski obecne na iPhone będą Przyciskami czynności.