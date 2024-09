Tak zmieni się twój telefon Nothing. Producent zapowiedział dużo nowości

Nothing w swoich smartfonach stosuje dość nietypowe, przezroczyste, minimalistyczne i nowoczesne wzornictwo. Z kolei oprogramowanie to trochę ulepszona wersja tego, co serwuje nam Google - tyle że z motywami charakterystycznymi dla marki. Obecnie dostępny jest Nothing OS 2.6, natomiast wersja 3.0 będzie jeszcze lepsza.