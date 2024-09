To będzie ulubiony smartfon Polaków w przyszłym roku. Będziesz chciał go kupić

Smartfony z serii Redmi Note nie należą do tych najdroższych propozycji na rynku, a jeszcze do niedawna obecność szkła Victus 2 była domeną najbardziej zaawansowanych modeli. Do dzisiaj sztandarowe smartfony typu Samsung Galaxy S24 czy OnePlus 12 korzystają z tego rozwiązania. Nowe Redmi Note będą zatem bardzo odporne na wszelkie przeciwności losu. Smartfony otrzymają również odświeżoną stylistkę. Będzie to szczególnie widoczne w najdroższym Redmi Note 14 Pro+.