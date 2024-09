Nadchodzi ukochany smartfon Polaków. Producent przez pomyłkę zdradził datę premiery

Co jeszcze wiemy na temat telefonu? To, że zostanie wyposażony w standardowy zestaw trzech aparatów: główny, szeroki i tele z matrycami o rozdzielczości 50, 12 i 8 Mpix. Z przodu znajdzie się 10-megapikselowy moduł do selfie. Za czas pracy odpowie bateria o pojemności 4500 - 4700 mAh (różne przecieki podają odmienne informacje) z ładowaniem o mocy 25 W, a całość ma działać pod kontrolą systemu Android 14 z One UI 6.1.1. Telefon powinien otrzymać 7 lat aktualizacji oprogramowania tak jak inne modele z serii Galaxy S24.