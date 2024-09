Hammer rozbija bank. Sam naprawisz smartfona

Rok temu podczas targów IFA w Berlinie z zaciekawieniem podszedłem do stoiska mPTech - polskiego producenta telefonów, w tym pancernej marki Hammer. I jeżeli piszę, że pancernych, to tak jest, bo miałem możliwość wbicia gwoździa w deskę przy użyciu telefonu Hammer, co było zabawne w kontekście tego, że angielską nazwę tłumaczymy jako młotek. Na początku bałem się uderzać mocno, ale zachęcony przez przedstawiciela marki do użycia większej siły zrobiłem to - wbiłem gwoździa telefonem. Wróciłem do domu, spotkałem się później z ojcem, który narzekał na to, że nie może znaleźć dla siebie telefonu, bo cały czas mu pęka ekran. Nie musiał nic więcej mówić, poleciłem mu zainteresowanie się Hammerem i tak od ponad roku mam regularną styczność z tymi telefonami.