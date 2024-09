Samsung wypuścił ważną aktualizację dla starszych smartfonów. Lepiej sprawdź ustawienia

Jeśli macie odpowiedni telefon Samsunga – S22, S22+, S22 Ultra lub Galaxy Z Fold 4/Z Flip 4, to zajrzyjcie do ustawień systemowych do zakładki "Aktualizacja oprogramowania". Jeśli jeszcze jakimś cudem nie otrzymaliście powiadomienia o dostępnym uaktualnieniu, to zaglądając do tej sekcji, będziecie mogli wymusić pobranie One UI 6.1.1. Zdecydowanie warto – jeśli nie dla funkcji AI, to dla najnowszych poprawek bezpieczeństwa z września.