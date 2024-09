Samsung odświeża starsze modele. Oto wszystkie funkcje, które przynosi aktualizacja

Koreański producent powoli będzie finalizował aktualizację do One UI 6.1.1 na zgodnych urządzeniach. Wszystko dlatego, że nadchodzi Android 15 oraz nakładka One UI 7, która stanowi przyszłość systemu operacyjnego smartfonów Samsunga. Dlatego możecie oczekiwać wysypu aktualizacji do One UI 6.1.1 w innych modelach - m.in. serii Z Flip/Fold 3 i 4, a także na średniopółkowych Galaxy A. Oczywiście, w średniakach nie ma co liczyć na funkcje sztucznej inteligencji znane ze sztandarowych modeli.