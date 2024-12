Praktyczne prezenty dla rodziców. Sprawdź nasze pomysły na upominek dla taty i mamy

Zabierałem ULT Field 1 ze sobą wszędzie, gdzie się dało. Do łazienki, do kuchni, do piwnicy, bo akurat trzeba pogrzebać przy rowerze, a to znakomita okazja, by posłuchać muzyki. Nie czuć, że ma się sprzęt przy sobie, za to za każdym razem jest się zaskoczonym, jak mocno gra. Jego kompaktowość wręcz zachęca do noszenia, a kiedy brakuje go pod ręką, pojawia się żal, że trzeba puścić coś np. z telefonu – pisałem w teście.