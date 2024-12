Sztuczna trawa to za mało. Lasy Państwowe zachęcają do wizyty w lesie... ściętym drzewem

Mało przyrody w mieście? No to proszę bardzo, Lasy Państwowe przychodzą z pomocą i sadzą drzewa. W drewnianych doniczkach, które w praktyce są pociętym i wydrążonym fragmentem drzewa. Nawet jeśli pozyskano materiał w inny niż wycinka sposób, to taki widok jest co najmniej wprowadzający w zakłopotanie. W chwili, gdy w miastach co rusz wycina się drzewa, a kolejne są zagrożone wycinką bądź zaniedbaniami, Lasy Państwowe stawiają coś takiego.