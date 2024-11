W Lublinie chcą wyciąć prawie tysiąc drzew. Mówią, że mają powód, ale dowodów brakuje

W momentach największych nerwów na funkcjonowanie okolicy czy całego miasta niektórzy lubią fantazjować o tym, co by się stało, gdyby lokalni politycy musieli poruszać się jak zwykli mieszkańcy. Coś, co najpierw byłoby pewną formą kary, w tej dodającej otuchy rewolucyjnej myśli prowadziłoby do istotnej zmiany. W końcu gdyby piastujące urząd prezydencki osoby – ale też i radni! - musieli dzień w dzień jeździć komunikacją miejską, to autobusy na pewno przyjeżdżałby częściej niż raz na 20 min i odwiedzałyby każdy zakątek.