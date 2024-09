Wywiesili kartkę na drzewie. Tak pokazali, dlaczego rośliny są niezbędne w mieście

Wbrew pozorom to właśnie w telefonie - który przecież tak rozprasza - mamy mnóstwo narzędzi, które wciągają do zabawy i pozwalają później zatrzymać się i obserwować. Odpalamy aplikację i wiemy, jaki ptak w tej chwili nam przygrywa. Cykamy zdjęcie i dowiadujemy się wszystkiego na temat rośliny, grzybów czy kwiatów. Wystarczy dodać się do osiedlowej grupki na Facebooku, aby powstrzymać ewentualną wycinkę drzew czy przynajmniej wyrazić sprzeciw wobec takich planów. To motywuje, żeby zwracać uwagę i patrzeć świadomie na to, co nas otacza.