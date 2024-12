Elon Musk daje Wikipedii miliard dolarów za zmianę nazwy. Ale raczej nie skorzystają

Elon Musk od dawna już zachowuje się jak złośliwy i rozpieszczony nastolatek, który niszczy każdego, kto myśli inaczej niż on. Jako, ze jego majątek liczony jest w miliardach dolarów, uważa też, że wszystko można kupić. A jeśli ktoś stanie na jego drodze, to należy go zrównać z ziemią. Gra przy tym na najniższych instynktach.