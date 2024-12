Tak lata Elon Musk. Taylor Swift może mu pozazdrościć

Jednakże warto zauważyć, że Swift znacząco ograniczyła swoje loty w porównaniu z 2023 r., kiedy to jej odrzutowiec wyemitował ponad 8000 ton CO2. Do obniżenia przyczyniła się do tego zmiana samolotu na nowszy model, mniejsza liczba koncertów po zakończeniu trasy Eras Tour, a także rosnąca świadomość ekologiczna. A raczej chęć zrobienia sobie mniej negatywnego PR-u, bo Taylor przejmuje się jakkolwiek wizerunkiem. Nie to, co Musk, który w oczach fanów będzie zawsze idealną istotą.