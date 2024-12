Elonowi Muskowi nie spina się kasa, więc podnosi ceny. Jego biznes działa trochę jak piramida finansowa

Co ciekawe, w przeciwieństwie do większości sytuacji podnoszenia cen, X podzieliło się powodami podniesienia ceny subskrypcji X Premium Plus. Pierwszym z nich ma być całkowite pozbawienie subskrybentów reklam. Drugim wyjątkowe benefity wynikające z opłacania najdroższego wariantu: priorytetowa obsługa przez dział wsparcia, dostęp do nowych funkcji, większe limity generowania treści z modelami AI Grok. Tu dział wsparcia zaznaczył, że "wyższe ceny pozwalają na większe inwestycje w ulepszanie Premium Plus w miarę upływu czasu".