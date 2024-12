Black Friday 2024. Oto najlepsze oferty na elektronikę, smartfony i gadżety

Dreame X40 Ultra to zaawansowany robot sprzątający w szereg innowacyjnych funkcji, w tym możliwość jednoczesnego odkurzania oraz mopowania podłogi. Oferuje imponującą moc ssania na poziomie 12 000 Pa, co pozwala na skuteczne pozbywanie się każdego rodzaju zabrudzeń. Dodatkowo wysuwana szczotka boczna ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc, takich jak kąty czy krawędzie. Jedną z unikalnych funkcji robota jest możliwość podnoszenia się o 10 mm. System MopExtend™ zapewnia dokładne mycie przy krawędziach oraz wzdłuż listew przypodłogowych. Do dyspozycji mamy stację dokującą, która umożliwia automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz, czyszczenie mopów w gorącej wodzie oraz ich suszenie. To kompleksowe rozwiązanie, aby utrzymać porządek w domu bez nadmiernego wysiłku. Dreame X40 Ultra jest do kupienia w promocyjnej cenie za 3899 zł. Tak tanio jeszcze nie było.