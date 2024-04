Najlepszy robot sprzątający na rynku właśnie trafił do sprzedaży w Polsce. Oto Dreame X40 Ultra

Pozwolę sobie podsumować, co potrafi odkurzacz Dreama X40 Ultra, żeby uzmysłowić, na jak wysoki poziom wyniesiono automatyzację w robotach sprzątających. Sprzęt odkurza i myje podłogę, a dzięki nowym rozwiązaniom robi to kompleksowo – przy krawędziach i w rogach mieszkania. Dzięki bardzo dużej maksymalnej mocy ssącej poradzi sobie z każdym rodzajem zabrudzeń. Po powrocie do stacji odsysa zanieczyszczenia, płucze mopy w ciepłej wodzie, suszy je, zapobiegając powstawaniu pleśni i brzydkich zapachów. Dzięki możliwości podłączenia go do ujęcia wody i odpływu, sam się napełni czystą wodą i wyleje wodą brudną.