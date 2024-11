Ten produkt Apple'a trafił do zamrażarki. Nie poprawią go, ale i nie wycofają - bo się nie opłaca

Apple ma ewidentnie dwie kategorie produktów. Po pierwsze, gwiazdy wieczoru, te, które co roku dostają nowe wcielenie, nowe ficzery i czasem nawet nową cenę. iPhone'y, iPady, MacBooki - te sprzęty to maszynki do zarabiania pieniędzy, a Apple doskonale wie, jak podkręcać zainteresowanie i co roku wciskać nam ulepszenia, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Nowa kamera? Szybszy o 11 proc. procesor? A może kolor gwiezdny pył? Grunt, żeby klient poczuł, że musi to mieć.