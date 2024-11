Apple zauważył, że czas nie stoi w miejscu. Będą dotykowe Maki i składane iPady, a to nie wszystkie plany

Najbardziej ekscytujące zmiany zapowiadają się w świecie Maców i iPadów. Wprowadzenie ekranów dotykowych do komputerów Mac to prawdziwa rewolucja, na którą wielu fanów Apple'a czeka od lat. W końcu będziemy mogli intuicyjnie korzystać z interfejsu macOS, tak jak przywykliśmy to robić na iPhone'ach i iPadach. To otworzy zupełnie nowe możliwości dla kreatywnych profesjonalistów i zwykłych użytkowników, którzy cenią sobie wygodę i elastyczność. Wyobraź sobie edycję zdjęć w Photoshopie za pomocą dotyku lub rysowanie w Procreate bezpośrednio na ekranie Maca.