Garmin Fenix 7 Pro - recenzja. Prawie pobiegłem po niego do sklepu

Chodzi raczej o fakt, że jest to parametr, który trzeba w dużej mierze samodzielnie interpretować, a dodatkowo - w jego obecnej formie - nie próbuje on nam ani trochę ułatwić sprawy. Tak, to miło wiedzieć, że ponad 96 proc. wpływu na moją wytrzymałość miało w zeszłym tygodniu jeżdżenie na rowerze, ale... to jest właściwie jedyne, co robię (dlatego w tym tekście oceny Oceny podbiegów nie znajdziecie, przykro mi). W takich okolicznościach informacja o tym, że kolarstwo jest głównym źródłem poprawy wytrzymałości jest kompletnie bezwartościowa. Gdyby system pokazał mi, które konkretnie aktywności pomogły poprawić ten parametr - to by było coś. Gdyby jeszcze przy każdej z nich pojawiła się informacja, dlaczego akurat ta aktywność była dobra, ewentualnie dlaczego była zła - to by już było całkowicie wspaniale. A gdyby jeszcze do tego pojawiła się dodatkowa informacja, co zrobić, żeby poprawić wynik - tłumy szalałby przez cały tydzień.