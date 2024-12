Pierwszy kraj w Europie zbanował Tik Toka. Przez rok serwis będzie zakazany

Badania wskazują, że ponad 60 proc. dzieci i młodzieży w wieku 10–17 lat korzysta z TikToka co najmniej godzinę dziennie. Platforma ta oferuje łatwy dostęp do dynamicznych treści, co czyni ją niezwykle atrakcyjną. Niestety, eksperci ostrzegają, że nadmiar czasu spędzonego w sieci może prowadzić do uzależnienia, problemów z koncentracją i wzrostu agresji.