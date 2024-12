Zgnilizna mózgu atakuje. Powodem bezmyślne przewijanie TikToka i Instagrama

Brzmi bardzo adekwatnie. Algorytmy stworzone z myślą o jak dostosowaniu treści wyświetlanych na TikToku, Instagramie (chodzi zarówno o reelsy, jak i zwykłą tablicę), czy YouTube Shorts działają dobrze. Czasami zbyt dobrze, bo pokazują wszystko to, co nas naprawdę interesuje. Problemem jest to, że tego typu treści z naszej perspektywy się nie kończą, nawet jeśli przewijamy je długimi godzinami. Nie cierpią na tym wyłącznie najmłodsi – dzieci i nastolatkowie, ale także osoby starsze.