Dla niej poderwał helikopter i nabazgrał na niebie. Polak oświadczył się przez aplikację

Takie nietypowe oświadczyny miały miejsce w minioną niedzielę, 1 grudnia, na niebie województwa kujawsko-pomorskiego. Jak opisują serwisy FlightRadar24.com i RMF24, we wrześniu bieżącego roku 26-letni Aleksander Bliski zdecydował się oświadczyć wybrance swojego serca, Oliwii. Jednak nie chciał zrobić tego w "tradycyjny" sposób, wobec czego zorganizował on przelot z lotniska w Bydgoszczy, którego trasa układa się w napis "Marry me" (Wyjdź za mnie) i serce.