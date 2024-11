Jak niewiele trzeba, by miasto wypiękniało. Tak było przed, oto jak jest teraz

Rzecz jasna nie zachęcam władz do rezygnowania z remontowania kamienic, tworzenia parków, zazieleniania ulic sporą liczbą drzew, krzewów i innych roślin, a co za tym idzie do szukania oszczędności, bo skoro można mało i tanio – niech to wystarczy. Warto jednak mieć na uwadze, że obok bardziej imponujących przedsięwzięć nawet pozornie marginalne ruchy prowadzą do tego, że coś się zmienia na lepsze. Zamiast machnąć ręką, że to i tak za mało, lepiej spróbować.